تركيا تنفق 7.5 ملايين ليرة على صلاة الاستسقاء وفعاليات شعبية!

أنقرة (زمان التركية) – كشفت صحيفة أن الدعم المنفق في تركيا على فعاليات المخصصة لصلاة الاستسقاء وإعداد الأطعمة والمشروبات التقليدية، في أحد الأعوام بلغ 7.5 ملايين.

وذكرت صحيفة (سوزجو) أنه خلال عام 2018 تم تحويل 7 ملايين و554 ألف ليرة من خزانة الدولة إلى 554 بلدية ووقف وجمعية لتنظيم فعاليات دينية وشعبية، من بينها صلاة الاستسقاء وإعداد الأطعمة التقليدية.

دعاء الاستسقاء

وخلال 2018، حولت وزارة الخزانة والمالية 6 آلاف ليرة إلى فعالية دعاء الاستسقاء التي أقامتها جمعية التضامن والتعاون الاجتماعي بقرية “يايلا يورت” التابعة لبلدة دجلة في العاصمة أنقرة، حيث قام خلالها سكان القرى بالدعاء لهطول الأمطار وإنهاء الجفاف.

وتم إنفاق 6 آلاف ليرة على فعالية الدعاء وما تلاها من أطعمة تم تناولها.

حلوى الباباشورا

وفي بلدية “جوكشا باي” بمدينة زونجولداك تم تقديم مبلغ 20 ألف ليرة من أجل مهرجان الدجاج، كما تم إرسال 20 ألف ليرة إلى جمعية رؤساء أحياء ريزا من أجل مهرجان التعريف بحلوى الباباشورا.

وتضمنت قائمة المعونات فعاليات بلغت تكلفتها 12 ألف ليرة كفعالية “السمك في الملح وليس في الجليد” و64 ألف ليرة كفعالية “إعداد الكشك” و40 ألف ليرة كفعالية “أيام الصفير” و18 ألف ليرة كفعالية “منافسة أغنية الشاي”.

وتم تقديم ألفي ليرة لفعالية “أوتار عازف الكمان” التي أقامتها جمعية الفنون والثقافة في ريزا والبحر المتوسط، كما مُنحت بلدية “بخار كنت” 15 ألف ليرة من أجل مهرجان التين الطازج.

وتلقت بلدية “إفريندي” 35 ألف ليرة من أجل مهرجان التوت البري، بينما تلقت قرية كوجاكوفاجيك ألفي ليرة من أجل فعالية أمسية الحطب.

وتلقت بلدية “أكيشلار” 10 آلاف ليرة من أجل مهرجان الزبادي وتلقت بلدية “إكيز دره” 10 آلاف ليرة من أجل مهرجان الطيهوج القوقازي.

–