فيديو.. تركي يشتري عربة سميط كاملة لمنع مصادرتها

أنقرة (زمان التركية) – في موقف إنساني، تصدى عدد من المواطنين في منطقة أرناؤوط كوي بمدينة إسطنبول لأفراد الأمن الذين حاولوا مصادرة عربة أحد بائعي السميط بالمنطقة.

وقرر أحد التجار بالمنطقة شراء كامل السميط الذي بحوزة شاب يبلغ الشاب العمر 18 عاما، لمنع محاولة أربعة من أفراد الأمن مصادرته.

وبعد وقوع مشادات بين أفراد الأمن والمواطنين الذيت حاولوا التصدي لقوات الأمن، توجه أحد التجار بالمنطقة إلى مكان الواقعة وأبلغ أفراد الأمن أنه قام بشراء كل السميط الذي يبيعه الشاب من ثم منح الشاب النقود نظير كل السميط، لحل المشكلة.