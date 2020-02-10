10 فبراير 2020

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فيديو.. 9 قتلى في انفجار يضرب عفرين

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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فيديو.. 9 قتلى في انفجار يضرب عفرين
gazeteciler

عفرين (زمان التركية)ــ سقط قتلى وجرحي في انفجار هز اليوم الإثنين، مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا.

وانفجرت سيارة مفخخة في عفرين مخلفة 9 قتلى على الأقل، وعدد من الجرحى، وفق مصادر محلية.

ووقع الانفجار على طريق راجو في عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا منذ أكثر من عامين.


kanun
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