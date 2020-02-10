فيديو.. 9 قتلى في انفجار يضرب عفرين

عفرين (زمان التركية)ــ سقط قتلى وجرحي في انفجار هز اليوم الإثنين، مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا.

وانفجرت سيارة مفخخة في عفرين مخلفة 9 قتلى على الأقل، وعدد من الجرحى، وفق مصادر محلية.

ووقع الانفجار على طريق راجو في عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا منذ أكثر من عامين.

شمالی شام کے شہر عفرین میں کار بم دھماکے سے آٹھ افراد جاں بحق#Syria #Afrin pic.twitter.com/4P024AlWcV — Baaghi TV (@BaaghiTV) February 10, 2020

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