فيديو.. 9 قتلى في انفجار يضرب عفرين

عفرين (زمان التركية)ــ سقط قتلى وجرحي في انفجار هز اليوم الإثنين، مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا.
وانفجرت سيارة مفخخة في عفرين مخلفة 9 قتلى على الأقل، وعدد من الجرحى، وفق مصادر محلية.
10/2/2020، تهقینهوهیهك له شاری عهفرینی رۆژئاوای كوردستان روویدا، بههۆیهوه 8 كهس گیانیان لهدهستدا و ژمارهیهك كهسی دیكهش برینداربوون.#Afrin #bomb
ريف حلب الشمالي#عفرين_راجو #انفجار_سيارة_مفخخة
#الارهابي لايستبعد ان يكون المجرم pic.twitter.com/ojYJhznm4E
— Shefaf Media (@ShefafMedia) February 10, 2020
ووقع الانفجار على طريق راجو في عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا منذ أكثر من عامين.
شمالی شام کے شہر عفرین میں کار بم دھماکے سے آٹھ افراد جاں بحق#Syria #Afrin pic.twitter.com/4P024AlWcV
— Baaghi TV (@BaaghiTV) February 10, 2020
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