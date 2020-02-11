إعدام اثنين من المدانين باغتيال “الدبلوماسي التركي” في أربيل

أربيل (زمان التركية)ـــ أصدر القضاء في إقليم كردستان العراق، حكما بالإعدام على اثنين من المدانين باغتيال “الدبلوماسي التركي” عثمان كوسه في أربيل عام 2019.

وقضت محكمة الجزاء الثانية في أربيل بالإعدام على اثنين من المدانين، وبالسجن عامين على 3 من المدانين، وعام على آخر، وفق موقع “راداو” الكردي العراقي.

وكان الحادث وقع في 17 يوليو/ تموز عام 2019 بأحد مطاعم اربيل ،وأسفر عن اغتيال الدبلوماسي التركي إضافة لمواطنين عراقيين اثنين.

وقال تقرير لقناة “خبر” التركية إن الدبلوماسي التركي كان في مهمة لمدة 6 أشهر في القنصلية التركية في “أربيل”، إلا أنها لم تكشف عن تلك المهمة.

ونقل موقع “المونيتور” الأمريكي عن مصدر أن “كوسه” كان عضوًا في وكالة الاستخبارات الوطنية التركية MIT ، وقد خدم في مكتبها في إيران، وأنه لم يحمل أي منصب رسمي بوزارة الشؤون الخارجية أو أي جهة لها علاقة بإدارة الشؤون الخارجية، بعكس ما زعمت بعض التقارير الإعلامية، بأنه كان يتقلد منصب نائب القنصل العام في أربيل.

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