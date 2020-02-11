الأمم المتحدة تحذر من الوضع في إدلب: 700 ألف نازح سوري

نيويورك (زمان التركية) – قالت الأمم المتحدة إن هجمات الجيش السوري على إدلب دفعت نحو 700 ألف سوري إلى النزوح لمناطق آمنة.

وأدلى المتحدث باسم الأمم المتحدة والممثل لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية ديفيد سوانسون بتصريحات، حول الهجوم البري المدعوم من القوات الروسية على إدلب وحلب، ورد فيها: “نظرًا لتقدم قوات النظام السوري التي يدعمها الروس نحو مدينة إدلب فإن هناك 689 ألف شخص نزحوا نحو مناطق آمنة.

ديفيد سوانسون قال إن الأسبوع الأخير وحده شهد نزوح نحو 100 ألف شخص.

الأمم المتحدة كانت قد أعلنت نهاية العام الماضي وصول نحو 400 ألف سوري إلى الحدود التركية بسبب الاشتباكات التي تشهدها المناطق والمدن الحدودية بين سوريا وتركيا.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قال هذا الشهر من العاصمة الأوكرانية كييف إن نحو مليون سوري يتجهون صوب الحدود التركية بسبب الهجمات المتواصلة على منطقة إدلب متسائلا “أين سيسكن المليون نازح الجدد؟ … نواجه صعوبة في تقبل هذه الأوضاع. نجري دراسات حول كيفية تسكينهم في مواطنهم داخل سوريا”.