الحرب مع سوريا تتسبب في انخفاض مؤشر بورصة إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – انخفض المؤشر العام لبورصة إسطنبول يوم الإثنين، بمقدار 2.673,62 نقطة مقارنة باليوم السابق، وبلغ حجم التعامل 14.9 مليارات ليرة.

وانخفض مؤشر البنوك بنسبة 1.86%، فيما انخفض مؤشر الشركات بنسبة 3.13%؛ وبالنسبة لمؤشر الصناعة كان أعلى الرابحين قطاع النسيج والجلود بنسبة بلغت 0.62%، وأما أعلى انخفاض فكان من نصيب قطاع التمويلات والتأجير والتجارة بنسبة بلغت 5.75%.

أوضح المحللون أن السبب في الإقبال المتزايد على البيع في البورصة هو تطورات الوضع في سوريا؛ كما أوضحوا متحدثين عن خطاب، جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي في الخارج، وكذا عن بيانات النمو في إنجلترا أنه من الناحية التقنية فقد بلغ مستوى الدعم 118000، والمقاومة 122،500 في مؤشر BIST 100.

ووفقًا للأخبار العالمية قيم المتخصصون والمحللون الانخفاضات الحادة، وتوصلوا إلى أن سبب الإقبال المتزايد على البيع هو الصراع التركي السوري، حيث سقط أمس 5 شهداء من الجيش والأسبوع الماضي استشهد ثمانية بسبب هجمات الجيش السوري على نقاط المرابة التركية في إدلب.

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