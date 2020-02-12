أردوغان: الطائرات السورية ستكون في مرمى نيران الجيش التركي

(زمان التركية)ـــ صعد الرئيس التركي رجب أردوغان، الأربعاء، من لهجته التهديدية تجاه النظام السوري، وقال إن قواته ستضرب الجيش السوري، إذا كرر هجومه على الجنود الأتراك، حتى لو كان ذلك خارج المناطق المشمولة باتفاق سوتشي، وأن الطائرات الحربية السورية لن تحلق بأمان بعد اليوم.

صرح أردوغان بذلك من البرلمان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

وقال الرئيس التركي، موجها الحديث للنظام السوري: “في حال اعتدائه على قواتنا، سنضرب جيش النظام السوري حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي”.

وأضاف أردوغان أن الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب، لن تستطيع التحرك بحرية كما كانت في السابق.

وأمس سقطت طائرة حربية سورية في إدلب بعد استهدافها من قبل عناصر المعارضة المسلحة المدعومين من تركيا.

وأشار إلى أن تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب، رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك.

وأردف قائلا: “أقولها علناً، لن يكون أحد في مأمن بمكانٍ أُهدر فيه دم الجنود الأتراك، ولن نتغاضى بعد الآن عن عمالة أو حقد أو استفزاز أي كان”.

وجدد أردوغان إصراره على خروج النظام السوري الى خارج نقاط المراقبة حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري، وقال: “لن نتراجع عن ذلك وسنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد” وفق وكالة (الأناضول).

تأتي تهديدات أردوغان بعد أن كان قد قال أمس إنه سيكشف عن خطواته التالية في إدلب.

وخلال أسبوع واحد قتل 13 جنديا تركيا في هجمات لقوات الجيش السوري على نقاط المراقبة التركية في إدلب، ومن جهتها جلبت تركيا تعزيزات عسكرية إلى نقاطها، حيث أدخلت خلال أسبوع أكثر من 5 آلاف جندي ومايزيد مع ألف آلية عسكرية، إلا أن ذلك لم يمنع قوات النظام السوري من التقدم في إدلب وحلب، وحتى أنهم سيطروا على طريق حلب- دمشق الدولي بعد 8 سنوات من فقدانه.

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