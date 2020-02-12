خطوة مفاجئة.. واشنطن تلغي عقوبات بحق 3 وزراء أتراك

أنقرة (زمان التركية) – ألغت وزارة الخزانة والمالية الأمريكية عقوبات فرضت على وزراء أتراك بسبب العملية العسكرية التي نفذتها تركيا في شمال سوريا.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت ثلاثة وزراء أتراك ووزارتين ضمن قائمة العقوبات في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، على إثر عملية “نبع السلام” في شرق الفرات شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

ويفتح حذف الوزراء الأتراك من قائمة العقوبات المجال أمام إمكانية تعاونهم مجددا مع شركات أو شخصيات أمريكية. وفق موقع (ياهو فاينانس).

وكان قرار العقوبات، الذي حمل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار إلى أن الوضع داخل سوريا وفي المناطق التابعة لها وفي مقدمته التدخل العسكري الذي تنفذه الحكومة التركية في شمال سوريا يعرقل حملة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي ويهدد المدنيين والأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.

وضمت قائمة العقوبات المشار إليها كل من وزير الطاقة، فاتح دونماز، ووزير الدفاع، خلوصي آكار، ووزير الداخلية، سليمان صويلو.

وكان بإمكان السلطات الأمريكية مصادرة أملاك الوزراء الثلاثة داخل الولايات المتحدة في إطار العقوبات المفروضة عليهم.

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