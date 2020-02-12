لجنة الطوارئ تعيد مفصولا آخر إلى عمله.. لكن بعد وفاته

ديار بكر (زمان التركية) – أصدرت لجنة فحص المتضررين من قرارات حالة الطوارئ قرارا بعودة أحمد تشوبان، رئيس فرع مكتب اتحاد العمال في ديار بكر، إلى عمله مرة أخرى، ولكن الموظف الذي ظل يكافح للعودة إلى عمله لن يستطيع تنفيذ القرار، إذ فارق الحياة.

وكان أحمد تشوبان تعرض للفصل من عمله بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل في 2016 خلال حالة الطوارئ الي استمرت منذ الانقلاب ولمدة عامين.

“أحمد تشوبان” أعيد مرة أخرى إلى عمله بناء على قرار لجنة فحص متضرري حالة الطوارئ؛ ولكن بعد أن كان السرطان قد تملك منه وأودى بحياته في عام 2019.

وبعد صدور القرار بإعادة تشوبان إلى عمله، صرح رئيس مكتب اتحاد العمال قائلًا: “لقد اتضح للجميع أن السلطة السياسية ارتكبت جريمة، لقد توفي أحمد تشوبان، رئيسنا السابق في 22 أبريل/ نيسان الماضي بسبب اتهامه بالصلة بالانقلاب وفصله عن عمله بموجب القرار رقم 677”.

ومؤخرًا أصدرت لجنة فحص المتضررين من قرارات حالة الطوارئ قرارا بعودة أحد المعلمين المفصولين تعسفيا إلى عمله مرة أخرى، كما أصدر القضاء قرارا بأن يحصل على كافة حقوقه ومستحقاته كما لو كان في عمله بفوائدها.

ووفق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.