مواطن تركي يصرخ أثناء كلمة أردوغان ” أطفالي جوعى”

أنقرة (زمان التركية) – شهدت كلمة الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب أردوغان، اليوم الأربعاء، أمام تكتل نواب حزبه هتافا لأحد المواطنين العاطلين عن العمل.

وهتف المواطن أثناء كلمة أردوغان قائلا: “فصلوني من عملي بحجة مشاركتي في المحاولة الانقلابية. زوجتي وأبنائي جوعى. ساعدني، فهم لا يعترفون بقرار المحكمة”.

هذا ولم يُسمع صوت هذا المواطن مجددا طوال الكلمة، حيث قام الحراس بطرد الرجل إلى خارج مقر البرلمان.

ووفق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 30 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.

ووفق بيانات رسمية سجل رقم البطالة في تركيا 4 مليون و308 ألف شخص.

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