استقالة نائبة رئيسة حزب الخير في تركيا!

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت نائبة رئيس الحزب، البرلمانية توبة فارول شوكال، استقالتها من الحزب المعارض من خلال تغريدات حادة اللهجة نشرتها على حسابها بموقع تويتر.

وعبر تويتر وجهت البرلمانية شوكال أمس انتقادات عنيفة إلى حزب الخير معلنة استقالتها من عضوية الحزب ومنصبها كنائب لرئيسة الحزب.

قال توبة شوكال في سلسلة تغريدات: “إذا بدأ أي حزب سياسي يشهد تسخير الجهود الجماعية لخدمة الطموحات والأهداف الشخصية، وتحول هذا الأمر إلى أمر اعتيادي فإن هذا الحزب لا يمكن أن يشكل أملا للبلاد”.

وأفادت شوكال أنها ورفقائها في الحزب يتعرضون للإهانة والتحقير منذ فترة طويلة، مؤكدة أن الحزب لم يحقق آمالها في حمل القومية التركية بقياد ميرال أكشنار إلى السلطة وإحراز موقع في السياسة أكثر تأثيرًا وفاعلية.

ولفتت نائبة حزب الخير أن أهالي مدينة أنطاليا هم من أرسلوها إلى البرلمان لممارسة سياسية حرة، مضيفة بأن البعض يفرض عليه سياسات معينة، الأمر الذي قادها إلى إعلان استقالتها من حزبها.

وأضافت شوكال أن الحزب عجز عن تحقيق التوقعات.

وختمت قائلة: “أهم ما في الأمر انتخاب الناخب في أنطاليا لي. هذا الوضع السياسي الذي يُجبر أنطاليا على سياسة فرض الغرباء هو مجرد إضاعة للوقت. ينسحب أبناء المدينة من على الساحة ويُفتح المجال أمام الأغراب”.

وتأسس حزب الخير عام 2017 بقيادة وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار، بعد انشقاقها عن حزب الحركة القومية بسبب تحالفه مع حزب العدلة والتنمية الحاكم، ودعم الحزب الوليد حزب الشعب الجمهوري، حيث دفع عددا من نوابه في البرلمان إلى الانضمام إليه.