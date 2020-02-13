تركيا.. أنباء عن زيارة داود أوغلو رئيس “الشعب الجمهوري” السابق

أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، سيزور الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض، دنيز بايكال.

وأفاد موقع Oda TV أن الغرض الزيارة تأتي من أجل الاطمئنان على صحة بايكال، مشيريا إلى أن داود أوغلو لم يتمكن من زيارة بايكال بالمستشفى خلال فترة مرضه، وأن هذه الزيارة ستتم في هذا الإطار.

وتشير رمزية الزيارة المزعومة إلى احتمال انضمام حزب المستقبل إلى تحالف الأحزاب المعارضة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب الشعوب الديمقراطي.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري خلوق كوتش كشف في يوليو/ تموز 2019 أن الفترة التالية للانتخابات البرلمانية التي عقدت في يونيو/ حزيران 2015 شهدت لقاءات سرية بين داود أوغلو رئيس الوزراء آنذاء ورئيس الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو لتشكيل حكومة ائتلافية، مؤكدًا أن أردوغان منع تحالفًا محتملاً بين الحزبين، مع إصرار داود أوغلو على تشكيل الحكومة بالتعاون مع المعارضة بدلاً من إعادة الانتخابات.

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