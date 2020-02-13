13 فبراير 2020

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تركيا.. حظر الدخول إلى مجلة ساخرة تهكمت على صهر أردوغان

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. حظر الدخول إلى مجلة ساخرة تهكمت على صهر أردوغان
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات التركية الدخول إلى مجلة لمان (Leman)، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق.

وفي عددها الصادر في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي نشرت مجلة ليمان الساخرة على غلافها، كاركاتيرا ساخرا مقتبسا عبارة الوزير “انتبهوا؛ فهنا مهم جدا” التي يستخدمها ألبيراق كثيرًا، في إشارة إلى أنه يشتري المناطق الغالية بمسار مشروع قناة إسطنبول.

وكانت الصحف التركية زعمت شراء ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، قطعة أرض بالمنطقة التي ستشهد مشروع قناة إسطنبول.

من جانبها حظرت الدائرة السابعة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الدخول إلى عدد المجلة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 12 من فبراير/ شباط الجاري.

وتسوق الحكومة التركية للمشروع وتحفز الأثرياء على الاستثمار على مساري قناة إسطنبول الجديدة لإنشاء مناطق عمرانية جديدة.

وهناك احتجاجات واسعة ضد إصرار الرئيس التركي رجب أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وذلك على الرغم من تأكيد الخبراء الجيولوجيين على أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه.

ويحذر خبراء جيولوجيا من أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية أنقرة أكرم إمام أوغلو.

kanun
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