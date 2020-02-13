حبس صحفي عام و6 أشهر بسبب منشورات على تويتر

أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بحبس صحفي عاما وستة أشهر مع إرجاء النطق بالحكم خلال أولى جلسات الدعوى القضائية القائمة بحقه بتهمة “الترويج لتنظيم إرهابي” استنادا إلى منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النائب العام بإدانة الصحفي إمرة عمران بزعم نشره العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتدح أو تشرع أهداف “تنظيما إرهابيا” والأساليب التي تتضمن عنفا أو إكراها أو تشجع على اتباع هذه الأساليب.

وقضت هيئة المحكمة بحبس عمران عاما وستة أشهر و22 يوما بتهمة “الترويج لتنظيم إرهابي” مع إرجاء النطق بالحكم.

وقال عمران في تغريدة إنه حكم عليه بالسجن عاما وستة أشهر و22 يوما بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي استنادا إلى منشورات نُشرت على حسابه، لكنه زعم أن هذه المنشورات تم وضعها بعد سرقة حسابه.

وأفاد عمران أنه سبق وأن تم تبرئته في قضية أخرى كان يحاكم خلالها بسبب الحساب نفسه.

وتعد تركيا ثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين، وفق تقرير لجنة حماية الصحفيين.

يشار إلى أن حسابات التواصل الاجتماعي في تركيا تخضع لرقابة شديدة، ومن حين لآخر تعلن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقات بحق مالكي آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم مثل الترويج لتنظيم إرهابي وإهانة الرئيس.