قصف مطار معيتيقة بعد ساعات من تحذير جيش حفتر للأمم المتحدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، أنه لن يسمح باستخدام الأمم المتحدة مطار مطار معيتيقة الذي يُدار من طرف واحد بالعاصمة الليبية طرابلس.

وظهر اليوم الخميس، تم تعليق الرحلات الجوية مجددا من مطار معيتيقة الدولي إثر تعرضه للقصف.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد مسماري، أنه سيتوجب على الأمم المتحدة استخدام مطار مصراتة أو مطار آخر وأنهم لن يقدموا أية ضمانات أمنية لمطار معيتيقة في طرابلس بسبب استخدام تركيا له كقاعدة عسكرية.

وكانت الأمم المتحدة قد سبق وأن أصدرت بيانا أشارت خلاله إلى أن تحذيرات الطيران الصادرة عن قوات حفتر تعرقل محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

هذا وتحاول قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر دخول العاصمة طرابلس منذ أبريل/ نيسان الماضي، غير أن دفاعات المدينة نجحت في عرقلة قوات حفتر حتى يومنا هذا.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أفادت خلاله أن السيطرة الجوية في ليبيا انتقلت إلى قوات حفتر بفضل الطائرات المسيرة التي تقدمها له الإمارات.

وكانت تركيا أعلنت إرسال قوات إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق الوطني، وقال تقارير عدة إن أنقرة جندت مسلحين سوريين للقتال في طرابلس.

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