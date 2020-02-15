الجيش السوري يتقدّم نحو معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا

دمشق (زمان التركية) – قالت تقارير إن الجيش السوري سيطر على مواقع على بعد 10 كيلومترات من معبر “باب الهوى” الحدودي الذي خضع لسيطرة العديد من الفصائل المختلفة منذ عام 2012.

وفقًا لصحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية؛ فإن الجيش السوري الذي استولى على مقر قيادة الفوج 46 غربي حلب، سيطر على طريق حلب – إدلب القديم؛ ومناطق متفرقة من الطريق المؤدي إلى معبر “باب الهوى” الحدودي.

كما أفادت الصحيفة أن قوات الجيش أصبحت على بُعد ثلاثة كيلومترات من مدينة “الأتارب”؛ وسبعة كيلومترات من معبر الهوى الحدودي؛ علاوة على أن قريتي “أورام” الكبرى والصغرى الواقعتين على طريق “الأتارب” قد تمت السيطرة عليهما أيضا من جانب الجيش السوري.

وأمس قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات الجيش السوري أمنت الطريق الدولي حلب دمشق بالكامل مروراً بإدلب وحماة.

وقالت الوكالة إن عناصر الجيش وبعد تأمينها الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب دمشق تمكنت اليوم من تأمين جانبي الطريق الدولي ولا سيما المنطقة المتبقية بالقرب من مدخل حلب الغربي بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق والقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين في المنطقة ودحرهم منها.

من جهة أخرى نفت روسيا البيانات التي أعلنتها تركيا بشأن خسائر الجيش الحكومي السوري في إدلب شمال البلاد.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن: “وزارة الدفاع التركية لا تدلي بتصريحات واقعية حول خسائر الجيش السوري نتيجة للعمليات التي تقوم بها القوات التركية الموجودة في مناطق خفض التوتر في إدلب، ويوضح الجانب التركي أنه قام بالقضاء على 63 من عناصر الجيش السوري لكن ذلك لا يمت للواقع بصلة”.

وأقر أمس الجيش السوري بسقوط ثاني طائراته، بـ “صاروخ معاد” بعد تهديد أطلقه الرئيس التركي رجب أردوغان الأسبوع الماضي، قائلا إن الطائرات السورية لن تكون في مأمن من الصواريخ التركية.