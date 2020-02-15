15 فبراير 2020

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الدولار يتجاوز6.06 ليرة ويحقق أعلى ارتفاع منذ 10 أشهر

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فى :آخر الأخبار, اقتصاد
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الدولار يتجاوز6.06 ليرة ويحقق أعلى ارتفاع منذ 10 أشهر
gazeteciler

(زمان التركية)ــ تواصل الليرة التركية فقدان قيمتها أمام الدولار؛ حيث تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 6.06 ليرات اعتبارًا من مساء الجمعة.

ويعد هذا أعلى ارتفاع يحققه الدولار أمام الليرة التركية منذ شهر مايو/ أيار 2019، وبلغت نسبة الخسارة خلال تعاملات أمس حوالي 0.4%، أما صباح اليوم السبت فلم يحصل أي تغيير حيث ما زال الدولار يبلغ 6.06 ليرات في تعاملات صباح اليوم.

لم تقف خسائر الليرة عند الدولار فقط، وإنما بلغت خسائرها أمام اليورو حوالي 0.2% من قيمتها ووصل اليورو إلى 6.56 ليرة.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

كما أثر تصريح لوزير الخزانة التركية بيرات ألبيرق، الأسبوع الماضي على قيمة الليرة ومنعها من التعافي، حيث أفاد بأن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.

 

kanun
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