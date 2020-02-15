بعد تهديد السفير الروسي.. موسكو تطالب تركيا بتأمين بعثتها الدبلوماسية

أنقرة (زمان التركية)ــ طالب مسئول روسي اليوم السبت، تركيا بحماية الدبلوماسيين والسياح الروس، على إثر تهديدات تلقاها السفير الروسي مؤخرًا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن بلاده تتوقع من أنقرة أن تبذل كل ما في وسعها لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والسياح الروس في البلاد.

وقال غروشكو للصحفيين: “الوضع الأمني يقلقنا كثيرا لقد مررنا بمأساة واحدة ونحن ننطلق من حقيقة أن السلطات التركية ستفعل كل ما هو ضروري بأكثر الطرق موثوقيه لضمان أمن موظفينا الدبلوماسيين وليس الدبلوماسيين فقط”. وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك).

وأضاف “هذا ينطبق على جميع المواطنين الروس بشكل عام. تعلمون أننا نراقب بعناية الوضع الأمني في جميع البلدان. لدينا قسم خاص مسؤول عن ذلك، وننشر على موقع وزارة الخارجية (الروسية) الإلكتروني، بانتظام معلومات عن الوضع في هذا أو ذاك البلد المعين، مع التوصيات ذات المناسبة”.

يأتي ذلك بعدما كشف السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، تلقيه تهديدات مباشرة بعد أن تفاقم الوضع في إدلب السورية الذي تسبب في هستيريا معادية لروسيا في الشبكات الاجتماعية التركية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو واثقة من أن تركيا ستتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفي السفارة وكل شخص روسي.

من جهتها قالت السفارة الروسية في أنقرة، الجمعة إن السلطات التركية شددت الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية بطلب منها بعد تلقي السفير تهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن قاتل السفير الروسي السابق في تركيا أندريه كارلوف، عام 2016 قال إنه ارتكب الحادث من أجل سوريا وانتقاما لضحايا حلب.