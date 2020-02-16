تركيا توضح مصير S-400 في ظل التوتر مع روسيا

برلين (زمان التركية)ــ كشف وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو عقب لقائه بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في ألمانيا خلال المشاركة في مؤتمر ميونخ الـ56 للأمن، طبيعة العلاقات الحالية بين أنقرة وموسكو ومدى تأثير التوتر في إدلب عليها.

ووفي ثاني أيام المؤتمر، أمس السبت، صرح جاويش أوغلو، قائلًا: “إن التوتر في إدلب السورية والنزاع وعدم التفاهم مع روسيا بشأن اتفاق سوتشي؛ يجب ألا يؤثر على الاتفاق المتعلق بشراء أنظمة الدفاع الجوي S-400”. وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

جاءت تلك التصريحات في إطار إجابته على سؤال حول ما إن كان سيؤثر التوتر في إدلب على الاتفاق الروسي التركي بشأن صفقة أنظمة الدفاع الجوي S-400.

وأوضح الوزير التركي قائلا: “إنهما مسألتان مختلفتان؛ فاختلاف الرؤى والأفكار في سوريا يجب ألا يؤثر على العلاقات التركية الروسية؛ ولن يؤثر الوضع في إدلب على صفقة شراء أنظمة S-400″، على حد تعبيره.

جاويش أوغلو أكد أيضا أن تركيا لن تغير علاقاتها الثنائية وسياساتها تجاه أي دولة بسبب وجود اختلاف أو نزاع واحد، لافتا إلى أنه ينبغي عدم السماح للمشاكل في سوريا بأن تفسد العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين؛ وأردف بقوله: “لهذا السبب نعمل ونتحرك سويًّا”.