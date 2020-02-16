تركيا.. قرار مفاجئ يطيح بأسهم شركة سابانجي هولدنج القابضة

أنقرة (زمان التركية) – انخفضت أسهم شركة سابانجي هولدنج القابضة

ثاني كبرى المجموعات الصناعية والمالية في تركيا بشكل ملحوظ. يأتي ذلك عقب قرار دمت سابانجي شاتين دوغان طرح أسهمها في شركة “سابانجي هولدنج” للبيع.

وفي خطوة مفاجئة قررت دمت سابانجي شاتين دوغان، أحد المالكين الأساسيين لشركة سابانجي هولدنج، من أكبر الشركات التركية، طرح أسهمها في الشركة للبيع مقابل 8 ملايين ليرة.

وتقدمت شاتين دوغان بطلب إلى هيئة القيد المركزية كي تتمكن من بيع الأسهم في بورصة إسطنبول.

وتسبب قرار شاتين دوغان هذا في انخفاض أسهم الشركة في قطاعات الصناعة، والبنوك، والتأمين، والتجزئة والطاقة والإسمنت. وتعمل الشركات التابعة للمجموعة في 16 دولة، وتسوق منتجاتها في مناطق عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وتشكل أسهم شاتين دوغان نحو 0.39 في المئة من أسهم شركة سابانجي هولدنج التي يبلغ رأس مالها مليارين و40 مليون ليرة.

وقد تراجع سهم سابانجي Sabancı بنحو 2.6 في المئة ليسجل 9.38 ليرة بعدما كان يبلغ 9.5 ليرة قبيل هذا الإعلان الذي تم بالأمس.

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