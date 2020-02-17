الشؤون الدينية التركية: تسوقوا ليلاً للحصول على سلع رخيصة

أنقرة (زمان التركية) – اقترحت رئاسة الشؤون الدينية التركية على المواطنين الخروج إلى الأسواق ليلا للحصول على السلع بأسعار رخيصة وذلك في مقال بعنوان “كيف يتم التسوق المقتصد / التقشفي في الأسواق؟” منشور بمجلة “العائلة” التي تصدرها رئاسة الشؤون الدينية.

الشؤون الدينية التركية قدمت معلومات عملية فيما يتعلق بالتسوق في الأسواق خلال مجلة “العائلة” التي تصدر عنها، حيث طرحت المجلة نقاطا محورية في التسوق الاقتصادي بالأسواق وقدمت عددا من النصائح تضمنت “التجوال في السوق بأكمله ومعرفة الأسعار” و”انتظار ساعات المساء لشراء السلع بأسعار رخيصة” و” الشراء من السوق عينه للحصول على سلع بأسعار رخيصة وذات جودة”. وفق ما جاء في موقع (سوزجو).

وفيما يلي طرح للنقاط المحورية في عملية التسوق بالأسواق التي وردت في مجلة تصدر عن مؤسسة تبلغ ميزانيتها السنوية 11 مليار ليرة:

– لا بد من إعداد قائمة طلبات قبيل الخروج إلى التسوق والالتزام بها. الاطلاع على كل الأسعار هو أحد القواعد الذهبية للتسوق في السوق. ستشترون بأنسب الأسعار إن تجولت السوق بأكمله وأطلعتهم على الأسعار.

– يمكنكم استغلال السوق المسائي وإجراء عملية تسوق أقل تكلفة وذلك نظرا لانخفاض أسعار السلع مع حلول المساء.

– في حال شرائكم باستمرار من البائع نفسه فإنه سيختار لكم منتجاته الطازجة والجيدة وسيقدم لكم أسعارا مناسبة.

– أثناء حمل السلع يمكنكم الاستمتاع بعملية تسوق مريحة بشراء عربة سوق لكونها متينة إلى حد كبير للشراء والتحكم في استهلاك الحقائب البلاستيكية.

وبحسب بيانات شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، الصادة عن معهد الإحصاء التركي، واصل مؤشر الأسعار في تركيا الصعود للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض حاد العام الماضي.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان قد سجل التضخم في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة.

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