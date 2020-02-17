تركي يشنق نفسه في شاحنته بسبب الفقر

قونيا (زمان التركية) – عثر على مواطن تركي من مدينة قونيا وسط تركيا، منتحرا في شاحنته.

م.ش البالغ من العمر 37 عامًا شنق نفسه داخل سيارته في جراج الشاحنات الواقع في بلدة “سلجوقلي” التابعة لمدينة قونيا.

كان الرجل المنتحر متزوجا يعيل طفلين من خلال عمله كسائق لإحدى الشاحنات وقام بالانتحار في جراج شاحنات قونيا جراء أزمة مالية يمر بها ولزمته منذ فترة.

أفادت الأنباء أن المنتحر لم يستطع تحمل تلك الأزمة المالية ولا سيما بعد تعطل شاحنته التي يقودها، مما دفعه إلى الانتحار، ومع ساعات الصباح الأولى وجد أصدقاؤه جثته هامدة دون حراك ومن فورهم قاموا بإخبار الشرطة والفريق الطبي.

جاءت النتائج الأولية لفحص الفريق الطبي في موقع الحادث لتؤكد موت م.ش؛ لتبدأ على إثر ذلك تحقيقات الشرطة فيما يخص الحادث، ونقلت الجثة إلى مستشفى “نمونه” في قونيا لتشريحها من قبل الطبيب الشرعي.

وعبر حسابه الشخصي على تويتر قال “أردال آقسونجر”، نائب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان عن مدينة إزمير، مرفقا صورة الحادث: ” سائق شاحنة في قونيا ينتحر شنقًا؛ وهذا هو المكان الذي وجد فيه الخلاص، بينما يقوم أناس من الشعب بالانتحار وإنهاء حياتهم بسبب الأزمات والمشاكل هناك ممن ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية يقولون (لا تستعرضوا) اخجلوا من أنفسكم؛ حقيقة يا للأسف”.

يذكر أنه منذ أيام قام مواطن تركي يدعى “آدم يريجي” بالانتحار مشعلًا النار في نفسه وهو يقول “أطفالي جوعى” وهو الحادث الذي أثار تعاطفا كبيرا.

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