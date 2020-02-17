مهندس تركي يحصل على عرض مغرٍ من أمير قطري

أنقرة (زمان التركية) – أعلن مهندس معماري تركي، أنه تلقى عرضًا مغريًا من الأمير القطري، جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأنه سيتوجه إلى قطر الشهر القادم لبحث العرض.

عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن المهندس المعماري شريف سوغوك بولاك، أن الأمير جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الشقيق الأصغر لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، شاهد نماذج من أعماله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل الأمير مع سوغوك بولاك عبر رفقائه الموجودين داخل تركيا، حيث قام الأمير القطري بدعوة سوغوك بولاك إلى قطر لتولي أعمال ديكور القصر الذي قام بشرائه مؤخرا.

هذا وشارك سوغوك بولاك مع متابعيه تذكرة الطيران عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي معلنا قبوله الدعوة التي تلقاها.

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