2.4 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين

القاهرة (زمان التركية)ــ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر698 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجى إكس 30» بنسبة 46ر0 % ليبلغ مستوى 25ر13800 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 19ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 2ر1256 نقطة.. وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 2ر0 % ليبلغ مستوى 48ر1374نقطة. وفق صحيفة (المصري اليوم).

وفي ختام تعاملات، اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 71 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 50 شركة، وحافظت 41 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.