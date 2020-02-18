صحفي: أمريكا أبلغت الأكراد بعدم تدخلها حال الاشتباك مع تركيا

أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي مراد يتكين أن مصادر أمريكية أبلغته أن الولايات المتحدة أخبرت وحدات حماية الشعب الكردية بأنها لن تتدخل لحمايتها في حال اشتباكها مع القوات التركية، في ظل التوترات بين أنقرة وموسكو.

وهدد الرئيس التركي رجب اردوغان قوات النظام السوري مؤخرا، بـ، “رد مناسب” إذا لم ينسحبوا إلى خلف نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية هذا الشهر، عقب تقدمهم الواسع في حلب وإدلب. ومن غير المستبعد أن تتحالف القوات الكردية مع النظام السوري للتصدي للقوات التركية.

وفي مقاله بعنوان “أمريكا محذرة القوات الكردية: لن نحميكم إذا اشتبكتم مع تركيا” تطرق يتكين إلى احتمالية وضع بطاريات باتريوت بمدينة هاتاي التركية، قائلا: “سألت المصادر الأمريكية عن السبب وما إن كانت الولايات المتحدة قد قررت إرسال بطاريات باتريوت إلى تركيا على الرغم من منظومة الاس 400، لكنهم أبلغوني أن الولايات المتحدة لن ترسل بطاريات باتريوت بل إن بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو قد ترسلها. وفي حال رغبتهم في هذا فإن الولايات المتحدة لن تعارض”.

وأضاف يتكين أنه خلال اتصالاته مع المصادر الأمريكية لم يتم استخدام عبارة قوات سوريا الديمقراطية بل تم الإشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية مباشرة.

وأضاف: “عقب أحداث عين العرب في عام 2014 اختارت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية شريكا لها ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكن القوات الخاصة الأمريكية طالبت وحدات حماية الشعب الكردية بتغيير اسمها عقب جلسات الكونغرس وتقارير المخابرات الأمريكية بشأن كون وحدات حماية الشعب الكردية الذراع المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي وهو الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني في سوريا. ونتيجة لهذا تم إعلان تأسيس قوات سوريا الديمقراطية في عام 2015 بمشاركة عدد من العشائر العربية. والآن بات المسؤولون الأمريكان ليسوا بحاجة إلى أسماء وهمية”.