عبد الله جول يدعم عودة تركيا للنظام البرلماني

أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي الأسبق، عبد الله جول، إنه يدعم العودة إلى نظام الحكم البرلماني، الخيار الذي اجتمعت عليه أغلب الأحزاب المعارضة في تركيا.

وفي حوار مع صحيفة “قرار”، أكد عبدالله جول أن النظام البرلماني هو الأمثل لتركيا، قائلا: “لم أرغب في نظام رئاسي. خياري هو دعم نظام برلماني ديمقراطي متكامل. لم يتم إهانة البرلمان التركي بقدر ما يحدث اليوم. تركيا تشعر بغيابه”.

وانتقلت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عقب انتخابات يونيو/ حزيران 2018، وهو النظام الذي عزز من سلطات الرئيس رجب أردوغان وقلص من صلاحيات البرلمان بشكل كبير.

وحول حزب علي باباجان المنتظر الإعلان عنه قريبا، أكد الرئيس التركي ألأسبق أنه يثق ويقدر شخصية نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان وعلمه وأسلوبه السياسي.

وفي تعليق منه على الأوضاع في سوريا، شدد جول على ضرورة عدم تحول التوترات في إدلب إلى صراع ساخن، قائلا: “ما سأقوله بهذا الصدد هو عدم خوض حرب كلية مع سوريا حتى وإن تم استفزازنا كثيرا، لكن عند إلقاء نظرة عامة على المسألة يمكنني القول إن نهج العالم بأسره تجاه سوريا كان خاطئا منذ البداية”.

يذكر أن رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب “المستقبل” المؤسس حديثًا في تركيا أحمد داود أوغلو، وجه في الفترة الماضي انتقادات للنظام الرئاسي الذي تحولت له تركيا، وأكد أن حزبه يدعم عودة البلاد لنظام الحكم البرلماني، قائلًا: “إذا استمر النظام الرئاسي، لن يكون من الممكن استمرار الديمقراطية في البلاد”.

كما صرحت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشنار، بأن نتائج آخر استطلاع أجراه حزبها تفيد أن غالبية المجتمع التركي يرغبون في العودة إلى النظام البرلماني.