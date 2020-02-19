أردوغان: ترقبوا عملية إدلب في أي وقت

أنقرة (زمان التركية)ـــ قال الرئيس التركي رجب أردوغان مهددا نظام الرئيس السوري بشار الأسد إن انطلاق عملية إدلب العسكرية بات مسألة وقت، مؤكداً بالقول “ذات ليلة قد نأتي على حين غرة “.

صرح الرئيس التركي بذلك في كلمة له ألقاها، الأربعاء أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: “نوجه تحذيراتنا الأخيرة (للنظام) في إدلب، ولكننا لم نحصل حتى الآن على النتيجة التي نريدها”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أعدت خطة عمليتها العسكرية في إدلب.

وأكد الرئيس التركي بالقول : “عاقدون العزم على جعل إدلب منطقة آمنة بالنسبة لتركيا ولسكان المحافظة مهما كلف ذلك”.

وحول عملية إدلب أردف قائلا: انطلاق العملية مسألة وقت، مشدداً “ذات ليلة قد نأتي على حين غرة”.

ةتأتي تصريحات أردوغان بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه أجرى اتصالا هاتفيًّا مع أردوغان وأنهما تناولا الوضع في إدلب، حيث قال: “تحدثت هاتفيّا مع أردوغان، إنه رجل قوي صلب؛ ولدينا علاقات جيدة، ولا يريد مقتل مئات الآلاف من البشر هناك، تحدثنا حول الأوضاع في إدلب، ونحن نعمل سويًّا”.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان هدد قوات النظام السوري مؤخرا، بـ “رد مناسب” إذا لم ينسحبوا إلى خلف نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية هذا الشهر، عقب تقدمهم الواسع في حلب وإدلب.

ومنذ أطلق الرئيس التركي أردوغان، تهديده الأول بإمهال القوات السورية حتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، للإنسحاب، وسع الجيش النظامي السوري نطاق سيطرته في حلب وإدلب.

وتخشي تركيا من أزمة إنسانية بسبب نزوح أكثر من 900 ألف سوري في الفترة الأخير في ظل المعارك الدائرة، في ظل عدم قدرتها على استقبال المزيد من النازحين الذي يتواجد جزء كبير منهم على الحدود في الوقت الحالي.

ومع تصاعد التطورات على الساحة في إدلب وعلى طاولات المفاوضات صدر تصريح مهم عن مصدر في حلف الناتو، حيث أسردت وكالة الأنباء الروسية TASS في خبر بعنوان عنوان “الناتو لا يخطط لتقديم الدعم العسكري إلى تركيا في إدلب” تصريحات لمسؤول دبلوماسي بحلف الناتو.

وأوضح المسؤول الدبلوماسي أن استشهاد الجنود الأتراك أمر مؤسف للغاية، غير أن دول حلف الناتو لن تدعم العملية العسكرية التركية المحتملة في إدلب، مفيدا أن تركيا توجد داخل سوريا بشكل فردي وليس بالاشتراك مع حلف الناتو وبالتالي فإن استشهاد الجنود الأتراك لا يعني تفعيل المادة الخامسة لاتفاقية حلف الناتو. وأكد الدبلوماسي أنه لهذا السبب لن يدعم الناتو العملية العسكرية المحتملة.

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