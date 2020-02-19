زلزال يضرب مانيسا غرب تركيا

مانيسا (زمان التركية) – ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر بلدة “قرق أغاش” في مدينة مانيسا غرب تركيا، وتضرر منه أيضا بلغاريا واليونان ومقدونيا.

وفق المعلومات التي ذكرتها هيئة إدارة الكوارث والطوارئ” (آفاد) وقع الزلزال يوم الثلاثاء في تمام الساعة 19.09 بالتوقيت المحلي -16:09 جرنتش- على عمق 6.9 كيلومترات من سطح الأرض، وأحس به أهالي مدينتي إزمير وبورصا، كما أعلنت الهيئة أن الزلزال لم تكن له توابع سلبية.

وقد هرع المواطنون في المدينتين إلى الخارج من منازلهم عقب الزلزال، إلا أنه لم يسفر عن أية خسائر في الأرواح والممتلكات، وفقًا للمعلومات الأولية.

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