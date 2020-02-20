عبد الهادي الحويج: تركيا أرسلت 1000 مرتزق إلى ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – وردت تصريحات من حكومة شرق ليبيا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس التي تدعمها تركيا، فايز السراج، تجميد المفاوضات التي تجري مع حفتر بإشراف الأمم المتحدة.

وزعم وزير خارجية حكومة طبرق، عبد الهادي الحويج، إرسال تركيا ألف مقاتل مرتزق إلى ليبيا مفيدا أن “الحكومة غير المعترف بها” هي من نفذت هذا الأمر باستخدام موارد البلاد. وأضاف الحويج أن حكومة الوفاق لا تكترث لتكلفة ما تحققه والوسيلة التي تحقق بها هذا زاعما ارتكابها جرائم في طرابلس وسائر أرجاء البلاد واختطافها مواطني دول أخرى باستمرار ومن بينهم الروس.

هذا وأوضح الحويج أنهم اعتقلوا مواطنين أتراك وسوريين، قائلا: “غالبيتهم يحاول العبور إلى الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية عبر البحر المتوسط. غالبيتهم ينجحون في هذا وهذا يشكل تهديدا محتملا للاتحاد الأوروبي”.