20 فبراير 2020

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هجوم مدعوم من تركيا على بلدة “النيرب” في إدلب

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا, العالم, العالم العربي
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هجوم مدعوم من تركيا على بلدة “النيرب” في إدلب
gazeteciler

إدلب (زمان التركية)ــ شنت فصائل مسلحة سورية مدعومة من تركيا، اليوم الخميس، هجومًا على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري بريف إدلب الشرقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل المسلحة شنت هجومها تحت غطاء صاروخي مكثف للقوات التركية وتمكنت من اقتحام النيرب والسيطرة على نحو نصفها وسط استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين.

المرصد قال إن هناك قتلى وجرحى بين الجانبين.

وكانت القوات التركية ومسلحي المعراضة حشدوا قواتهم على أطراف قميناس وسرمين، قبل اللبدء بهجوم بري على النيرب.

من جهة أخرى قالت وكالة الأنباء السورية إن الجيش قضى على “المجموعات الإرهابية” المهاجمة لبلدة النيرب، وقالت وسائل إعلام سوريا غنه تم تدمير عربات عسكرية تركية في الهجوم.

وسبق أن شنت القوات المدعومة من تركيا عملية مشابهة قبل أيام لكن سيطرتهم على البلدة سرعان ما انتهت واستعاد جيش النظام السيطرة عليها.

هذا وتطلب تركيا من النظام السوري الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي خلف “خان شيخون”، وأمهلته لتنفيذ ذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

وهدد الرئيس أردوغان أمس، بعمل عسكري مفاجئ إذا لم تنسحب قوات النظام السوري إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية، بعدما سعت قوات الجيش السوري نطاق سيطرتها في شمال سوريا عقب هجوم بري واسع منذ أواخر العام الماضي على إدلب وريف حلب.

kanun
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