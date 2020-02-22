حفتر: وقف إطلاق النار مرهون بانسحاب تركيا.. وأردوغان يرد

سرت (زمان التركية)ــ صرح خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المسيطر على شرق ليبيا، أنه مستعد لوقف إطلاق النار في حالة قيام أنقرة بترك توريد وتوفير السلاح إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس؛ ومغادرة المقاتلين السوريين “المرتزقة” المدعومين من تركيا.

كانت حكومة الوفاق الوطني قد انسحبت يوم الثلاثاء الماضي من مفاوضات وقف إطلاق النار المقامة في مدينة “جنيف” السويسرية جراء الهجمات الأخيرة التي شنتها يوم الاثنين قوات حفتر على ميناء طرابلس.

في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية “ريا” قال حفتر: وقف إطلاق النار سيكون نتيجة لشروط كثيرة، مثل انسحاب المرتزقة السوريين والقوات التركية، وإنهاء تسليح تركيا لحكومة طرابلس، وتصفية “الجماعات الإرهابية” الموجودة في طرابلس.

وحول قصف ميناء طرابلس صرح حفتر أنه تم ضرب إحدى السفن التركية الموجودة في مرسى مدينة “طرابلس”.

وفي وقت سابق رد الرئيس أردوغان على سؤال يتعلق بطرح خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قائلا: إن حفتر ليس من مخاطبينا أصلًا، حفتر ليس إلا جند مرتزق؛ وليس له أي شرعية”.

يشار إلى أن تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني المرتكزة في طرابلس ضد قوات حفتر، قد نشرت مستشاريها ومدربيها العسكريين في ليبيا في هذا الإطار.

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