فيديو.. عائض القرني يهاجم أردوغان ويتبرأ منه.

الرياض (زمان التركية)ــ هاجم الداعية السعودي عائض القرني، الرئيس التركي رجب أردوغان، متبرئا من دعمه السابق له، وقال إنه كان مخدوعًا ومغرورا به، وأن الرئيس الركي له أفعال مشينه.

القرني قال عبر مقطع فيديو نشره على تويتر، إن إردوغان باع القضايا الإسلامية بالكلام، وأضاف أن للرئيس التركي ”مواقف مشينة ومعيبة، ومنها العداء للسعودية، وعدم نصرة المسلمين، وهو أول زعيم زار المبكى اليهودي ولبس الطاقية وهذا موثق بالصور، بينما يدعي أنه سيحرر القدس، ولإسرائيل سفارة في بلده، وباع القضايا الإسلامية كلامًا في سوريا، وليبيا، واليمن، ثم تخلى عنها“.

Pro-gov #Saudi “religious scholar” Ayedh Al-Qarni posted a video heavily criticizing #Turkey and saying he regrets the good things he said about Erdogan and that the Ottoman Khilafa was actually an occupation. #KSA continues to use religious scholars to disseminate its messages pic.twitter.com/t2YX6UEYmc

— Nabeel Nowairah (@NabeelNowairah) February 21, 2020