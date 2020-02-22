22 فبراير 2020

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لاعب مصري يتجه لفسخ تعاقده مع ناد تركي

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فى :آخر الأخبار, رياضة
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لاعب مصري يتجه لفسخ تعاقده مع ناد تركي
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية)ــ يقترب اللاعب المصري محمد النني من فسخ تعاقده مع نادي بشكتاش التركي، بعد خلافات مع إدارة النادي حول مستحقاته المالية المتأخرة.

النني لاعب وسط فريق بشكتاش، قالت صحيفة (Milliyet) التركية، إنه يستعد لفسخ تعاقده مع فريقه، بعد تأخره في الوفاء بسداد مبلغ 900 ألف يورو منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، موضحة أن اللاعب المصري لديه الحق بفسخ التعاقد.

ووفقا لما نقلت صحيفة (الوطن) المصرية كان النني قد حصل من إدارة بشكتاش على مبلغ 125 ألف يورو مع الالتزام بتسوية كافة المستحقات المتأخرة، غير أن الفريق التركي لم يلتزم بذلك.

ومن المفترض أن ينتهي عقد الدولي محمد النني نهايته الموسم الحالي ليتاح لنادي بشكتاش ضمه بشكل نهائي مقابل 18 مليون يورو، إلا إذا قرر اللاعب فسخ عقده بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

kanun
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