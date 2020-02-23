الجيش السوري يهدد بإسقاط أي طائرة تخترق مجاله الجوي

دمشق (زمان التركية)ــ حذر الجيش السوري من أي اختراق لمجاله الجوي، سيتم اعتباره تدخلا عسكريًا أجنبيا والتصدي له عبر الدفاعات الجوية.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن “أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي وقد أعطيت الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي له بالوسائل المتاحة”. وفق كالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قوله إن “أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معاد لن يسمح له بالتحليق فوق أجوائنا، وستتم ملاحقته لحظة اكتشافه والعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تهدد فيه تركيا برد عسكري على الهجوم البري الواسع في في إدلب ومحاصرة نقاط المراقبة التابعة لها.

وطلبت أنقرة من الناتو توفير غطاء جوي لها في إدلب لتنفيذ عمليات عسكرية، كما تنتظر دعما من الولايات المتحدة، إلا أنها لم تتلقى ردودا إيجابية حتى الآن.

يشار إلى أن الطيران الإسرائيلي يخرق المجال الجوي السوري باستمرار وينفذ ضربات جوية على مواقع عسكرية يعتقد أنها تابعة لإيران.