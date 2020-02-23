تركيا تغلق الحدود مع إيران بعد تفشي كورونا

برلين (زمان التركية)ــ قالت صحيفة (صباح) اليوم الأحد، إن الحدود التركية مع إيران أغلقت كإجراء وقائي بعد انتشار فيروس كورونا في عدة مدن إيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الحدود في منطقة قابيكوي الواقعة في ولاية وان الشرقية وبوابة إسندري الحدودية في ولاية هكاري قد تم إغلاقهما أمام الزوار من إيران.

يأتي ذلك بعدما أعلنت ولاية احتجاز خمسة أشخاص بالحجر الصحي في مستشفى المقاطعة نتيجة لمعاناتهم من ارتفاع بدرجة الحرارة مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عما إن كان الأمر نتيجة للإصابة بأي فيروس.

وكانت إيران أول دولة في الشرق الأوسط تسجل حالات وفاة بعدوى مؤكدة من فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 8 حالات وإصابة نحو 43 شخصًا حتى الآن.

وقامت سلطات ولاية في وان التركية، وهي مقصد شهير للسياح الإيرانيين في شرق تركيا، بتركيب كاميرات حرارية عند معبر كابيكوي الحدودي يوم أمس الخميس، في حين صدرت أوامر لضباط الحدود بارتداء معدات واقية.

وجاءت الإجراءات وسط تدفق السياح الإيرانيين إلى ولاية وان، التي تمتلك أطول حدود مشتركة لتركيا مع إيران، قبل عطلة عيد النوروز الشهر المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عادل عبد المهدي أنها حظرت دخول جميع القادمين من إيران بسبب المخاوف من انتشار الفيروس.