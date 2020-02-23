سكان دنيزلي يشتكون من رفع رسوم الدخول إلى “الجنة البيضاء”

أنقرة (زمان التركية) – رفعت السلطات التركية رسوم دخول باموق قلعة، “الجنة البيضاء” المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي وتستقبل ملايين السياح سنويا، إلى 80 ليرة بعدما كانت تبلغ 60 ليرة.

واستنكر سكان مدينة دنيزلي جنوب غرب تركيا، التي تضم باموق قلعة، قرار رفع رسوم دخول المعلم السياحي مؤكدين أنهم لم يعد بإمكانهم زيارة المعلم بعد الآن.

وتعني باموق قلعة، في التركية “قلعة القطن” وذلك لأن الينابيع المتدرجة الموجودة بجبال وكهوف بيضاء ناصعة تشبه لون القطن.

مواطن يدعى ماتا أيضن دعا السلطات التركية إلى العدول عن قرار رفع رسوم زيارة المعلم السياحي مفيدا أنه ينبغي أن يرى السياح المحليين أيضا جمال الجنة البيضاء هذه بجانب السياح الأجانب.

وأضاف مواطن آخر يدعى جمال ساراتش أنه لا يستطيع زيارة المعلم رغم كونه من سكان المدينة، قائلا: “داخل بلدنا وداخل مدينتنا ولا نستطيع زيارتها. رغم وجودنا هنا. الأجانب يزورنها ونحن نعجز عن هذا”.

وفي الإطار نفسه أوضح مواطن آخر يدعى محمد يلدرم أنه لم يستطع زيارة باموق قلعة رغم انقضاء أربع سنوات على قدومه إلى دنيزلي مفيدا أن رسوم الدخول كانت مرتفعة في الأساس فكيف سيزورها بعد زيادتها.

هذا وتؤكد مواطنة تدعى بشرى كاساب أن رسوم دخول باموق قلعة باهظة جدا قائلة: “السلطات فرضت زيادة كبيرة. أنا طالبة هنا منذ عامين وأريد أن أشاهد تاريخنا وأتعلم المزيد عنه لكن لا اعتقد أن بإمكاني زيارة المعلم السياحي بعد هذه الزيادة”.