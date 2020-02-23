5 أشخاص بالحجر الصحي في تركيا بسبب كورونا

أنقرة (زمان التركية) – احتجزت السلطات التركية خمسة أشخاص في الحجر الصحي، بمدينة فان، التي تعد أقرب نقطة تركية للحدود الإيرانية.

ويخضع خمسة أشخاص دخل بعضهم إلى فان قادمين من إيران للرقابة الصحية داخل أحد المستشفيات مع الاشتباه في إصابتهم بفيروس الكورونا نتيجة لمعانتهم من ارتفاع في درجة الحرارة.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن مصرع 6 أشخاص في إيران بسبب فيروس كورونا.

نقلت أم وطفلها من مدينة هكاري وثلاثة أشخاص آخرين كانوا قد عبروا إلى تركيا من معبر كابيكوي ببلدة ساراي قادمين من إيران إلى مستشفى جامعة العلوم الطبية للبحث العلمي بمدينة فان لإجراء فحوصات لهم على خلفية معاناتهم من ارتفاع في درجة الحرارة.

ورفعت السلطات التركية حالة التأهب القصوى في فان وتم إجراء فحوصات للأشخاص الخمسة لمعرفة ما إن كانوا يعانون من الفيروس أم لا.

وعافت الأم بينما لا يزال الطفل يخضع للعلاج نتيجة لاستمرار الارتفاع في درجة حرارته.

هذا وأكدت ولاية فان خضوع خمسة أشخاص للعلاج بمستشفى المقاطعة نتيجة لمعاناتهم من ارتفاع بدرجة الحرارة مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عما إن كان الأمر نتيجة للإصابة بأي فيروس.

–