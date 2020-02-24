تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.8 تضرب مانسيا عقب زلزال قونية

أنقرة (زمان التركية) – ضربت اليوم الإثنين هزة أرضية مدينة مانيسا غرب تركيا، عقب الزلزال الذي هز ألأحد مدينة قونية جنوب البلاد مساء أمس وبلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وفي تمام الساعة 15:40 أصابت هزة أرضية بلدة أكحسار بمدينة مانيسا وبلغت قوتها 4.8 رختر، وفق مرصد قنديلي.

من جانبها أصدرت ولاية مانيسا بيانا عقب الزلزال الذي أصاب حي كارابوركلو ببلدة أكحسار، ذكرت فيه أن الهزة الأرضية لم تسفر عن أية خسائر.

وكانت البلدان المتصررة من الزلزال بجانب تركيا: بلغاريا واليونان ومقدونيا.

هزة أرضية أخرى في قونية

وفي تمام الساعة 1.26 أمس الأحد هز زلزال بقوة 4.5 ريختر بلدة دارابوجاك بمدينة قونية وشعر به سكان البلدات المحيطة.

وفي تصريحاته أفاد رئيس بلدية دارابوجاك، أحمد قصا، أن سكان المنطقة شعروا بالزلزال بشكل قوي مشيرا إلى عدم وقوع أية خسائر مادية أو خسائر في الأرواح ومواصلة الفرق مسح المنطقة تحسبا لأية احتمالات.

–