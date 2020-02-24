24 فبراير 2020

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تعطيل الدراسة بمدينة فان التركية مدة 15 يومًا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تعطيل الدراسة بمدينة فان التركية مدة 15 يومًا
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – قررت السلطات التركية تعطيل الدراسة في 25 مدرسة ببلدة “باش قلعة” التابعة لمدينة فان شرق البلاد على خلفية تأثرها بالهزة الأرضية التي ضربت غرب إيران.

وضرب زلزال بقوة 5.7 درجة، صباح الأحد، المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.

وأعلنت ولاية فان في بيانها تعطيل الدراسة لمدة 15 يوما في الفترة بين 24 فبراير/ شباط الجاري و9 مارس/ آذار القادم في 25 مدرسة.

جدير بالذكر أن تسعة أشخاص كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخر بمدينة فان نتيجة للهزة الأرضية التي ضربت غرب إيران يوم أمس وكان مركزها قرية خوي الإيرانية.

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