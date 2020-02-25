أبو الغيط ينعي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

القاهرة (زمان التركية)ـــ نعت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، ممثلة في الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية حسني مبارك.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري اليوم وفاة حسني مبارك الرئيس الأسبق منذ عام 1981 حتى ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وقال بيان صدار عن الأمانة العامة للجامعة العربية: “نعي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ببالغ الحزن والاسي الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية السيد محمد حسني مبارك قائدا عسكرياً بارزاً لعب دوراً تاريخياً في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر ٧٣ ثم رئيساً للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر وعموم منطقة الشرق الاوسط، وكان مخلصاً للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعماً صلباً للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ.”.

أضاف البيان: “أعرب الأمين العام عن خالص عزائه في وفاة الرئيس الأسبق مبارك، وعن صادق مواساته للسيدة حرمه ولنجليه في وفاة الفقيد الراحل داعياً المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته”.

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