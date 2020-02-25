تركيا.. قرار اعتقال بحق 37 عسكريًا بينهم 21 بالخدمة

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 37 عسكريا من بينهم عاملون بالخدمة، وذلك في إطار حملة أمنية ضد العسكريين في 24 مدينة مركزها قونية.

وصدرت قرارات الاعتقال بحق الـ 37 عسكريا ضمن حملة الملاحقات الأمنية المستمرة منذ 2016 بتهم العلاقة بالانقلاب الفاشل أو حركة الخدمة.

ووفق القرار الصادر عن نيابة قونيا وسط تركيا، ضمت قائمة الصادر بحقهم قرارات اعتقال 21 بالجيش و16 عسكريا سبق فصلهم.

هذا وشنت قوات الأمن حملات متزامنة في 24 مدينة مركزها قونيا.

وكانت القوات المسلحة التركية استبعدت واعتقلت المئات من العسكريين منذ انقلاب عام 2016 لأسباب سياسية، ومن بين هؤلاء أكثر من 300 طيار مقاتلا، الأمر الذي جعلها تبدأ البحث عن مقاتلين جدد لسد هذا العجز.

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