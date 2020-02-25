تركيا.. هبوط اضطراري لمصابين محتملين بفيروس “كورونا” في أنقرة

أنقرة (زمان التركية) – هبطت طائرة إيرانية اضطراريا في العاصمة أنقرة، بعد شكوك في إصابة عدد من ركابها بفيروس الكورونا.

ووفق معلومات تبين أن الطائرة القادمة من طهران وكانت متجهة إلى إسطنبول، على متنها 17 راكبا يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة مع اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المنتشر حاليا في إيران.

وعقب هبوطها في مطار أسنبوغا في أنقرة للاشتباه في إصابة 17 راكبا من بين 132 قامت سلطات المطار بعزل الركاب بالحجر الصحي وإجراء فحوصات طبية للركاب الآخرين، حيث توجهت العديد من سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى الطائرة عقب هبوطها.

هذا وأعلن وزير الصحة، فخر الدين كوجا، أن جميع ركاب رحلة الخطوط الجوية التركية والبالغ عددهم 132 راكب سيتم نقلهم إلى مستشفى وكي طاهر بوراك برفقة طاقم الطائرة لوضعهم في الحجر الصحي.

ووفق ما أعلنت إيران بشكل رسمي حتي اليوم تم تسجيل 15 وفاة بفيروس كورونا، فيما تقول المعارضة الإيرانية إن العدد يفوق الـ 50.