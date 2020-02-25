حزب داود أوغلو يرفع قضية ضد حكومة أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – أعلن أعضاء حزب المستقبل، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، خلال تجمعهم أمام دار القضاء في إسطنبول، أنهم تقدموا بطلب للقضاء للطعن على قرار لحكومة حزب العدالة والتنمية.

أمين حزب المستقبل في مدينة إسطنبول، المحامي عيسى مسيح شاهين، ذكر أنه تم رفع دعوى لإلغاء زيادة أسعار المواصلات العامة ورسوم العبور من الجسور والأنفاق.

أوضح شاهين أن حكومة حزب العدالة والتنمية طبقت زيادة قدرها 56%زيادة على تعرفة المرور من نفق أفراسيا الرابط بين أوروبا وآسيا، و35% أيضًا زيادة على أسعار وسائل النقل العام.

تحرك حزب المستقبل يعتبر الأول منذ تأسيسه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب انفصال داود أوغلو عن حزب العدالة والتنمية وانتقاده لسياسة الحزب الحاكم الداخلية والخارجية.

يشار إلى أن الشارع التركي يشهد حالة من الغليان الشديد بسبب رفع أسعار المحروقات بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص، أكثر من مرة خلال العام الماضي، فضلًا عن زيادة أسعار كافة الرسوم الحكومية ووسائل المواصلات، وكذلك المواد الغذائية.

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