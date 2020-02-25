خبير زلازل يحذر: تركيا ستشهد سلسلة هزات أرضية

إسطنبول (زمان التركية) – قال متخصص في علوم الزلازل، إن تركيا تمر الآن بمرحلة يمكن تسميتها بمرحلة “سنوات الزلازل”، محذرا من أن “تركيا ستشهد سلسلة من الهزات الأرضية”.

وكان زلزال بقوة 5.7 درجة، ضرب الأحد، المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران وأسفر عن خسائر بشرية ومادية.

البروفيسور أوفجون أحمد أرجان عضو هيئة التدريس في كلية هندسة المعادن في جامعة إسطنبول وكبير المهندسين الجيوفيزيائيين والمتخصص في الزلازل، قال عن الانهيارات التي شهدتها مدينة فان شرق تركيا متأثرة بزلزال مدينة خوي الإيرانية: “من المؤسف للغاية أن يكون زلزال بهذه القوة -المتوسطة- قاتلًا بهذا الشكل في تركيا. الأبنية التي يقيم فيها المواطنين هنا أسوأ من الأبنية التي بنتها قبائل الهيتيت قبل 3500 عام”.

تسبب زلزال مدينة خوي الإيرانية في انهيار منازل ريفية ووفاة 9 أتراك وإصابة 50 آخرين بمدينة فان نتيجة للهزة الأرضية التي ضربت غرب إيران وكان مركزها قرية خوي الإيرانية.

البروفيسور أرجان أوضح أن أعوام 2019-2022 هي أعوام الزلازل بالنسبة لتركيا، قائلًا: “تركيا ستشهد سلسلة من الزلازل المتتالية في الفترة المقبلة”.

وأشار إلى أنه تمت ملاحظة وجود توتر في منطقة حزام الزلازل في مدن باليك أسير وأكحصار ومانيسا منذ 15 عامًا، لافتًا إلى أنه من المنتظر تفريغ هذه التوتر خلال 6 أشهر المقبلة بزلزال أكبر.

وقررت الحكومة تعطيل الدراسة في 25 مدرسة ببلدة “باش قلعة” التابعة لمدينة فان شرق البلاد على خلفية تأثرها بالهزة الأرضية التي ضربت غرب إيران.

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