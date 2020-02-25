ضحايا في إنفجار يهز العاصمة السورية دمشق

دمشق (زمان التركية)ــ في حادث هو الرابع من نوعه خلال شهر، قتل مدني وأصيب آخر بجروح بليغة في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في العاصمة السورية دمشق.

ووقع الانفجار اليوم الثلاثاء قرب ملعب تشرين بمدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن “إرهابيين فجروا عبوة ناسفة لصقوها بسيارة مدنية نوع هونداي كانت مركونة بمحيط ملعب تشرين في مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخر بجروح بليغة تم نقله إلى مشفى المجتهد لتلقي العلاج”.

والانفجار هو الرابع خلال شهر في العاصمة، وفي يوم 20 فبراير/ شباط الجاري أصيب مواطنان بجروح سطحية إثر تفجير عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المرجة بدمشق.

