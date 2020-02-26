الدولار واليورو يسجلان أرقامًا قياسية أمام الليرة التركية

أنقرة (زمان التركية) – سجلت الليرة التركية اليوم الأربعاء تراجعًا سريعا أمام العملات الأجنبية التي بلغت أرقما قياسيا.

وسجل الدولار اليوم 6.15 ليرة، محطما أعلى رقم خلال الأشهر التسعة الأخيرة، كما تجاوز سعر صرف اليورو 6.71 ليرة.

وفي مستهل تعاملات أمس الثلاثاء سجل الدولار 6.08 ليرة.

وتواصل الأسواق تقييم تطورات فيروس كورونا داخل وخارج البلاد، كذلك التطورات في إدلب التي تشكل قضية أخرى مهمة، في ظل تأثير التخفيض المتتالي لسعر الفائدة على قيمة الليرة.

مساء أمس أدلى رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويسال، بتصريحات حول التضخم والسياسة المالية التي ترقبتها الأسواق بفارغ الصبر.

ويرى الخبراء أن مستوى الدعم للدولار أمام الليرة بلغ 6.05 ليرة في حين أن مستوى المقاومة للدولار أمام الليرة بلغ 6.15 ليرة من الناحية التقنية.

وأعاد التراجع الحاد لليرة التركية أمام الدولار إلى الأذهان توقعات شركة شركة كابيتال إيكونيمكس للاستثمار بلوغ سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة بنهاية العام الجاري، مستوى قياسي، وتراجع العملة المحلية أمام الدولار بنحو 20 في المئة خلال العام الجاري.

وفي السياق نفسه توقع جيسون توفاي، كبير خبراء السوق بشركة في لندن، أن يسجل الدولار 7.5 ليرة بنهاية العام الجاري استنادا على تقرير نُشر يوم الإثنين.

هذا وتوقعت شركة Toronto Dominion Securities الكندية أن يرتفع سعر الدولار أمام الليرة التركية بنهاية العام الجاري إلى 7.90 ليرة ليسجل بهذا رقما قياسيا جديدا.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

كما أثر تصريح لوزير الخزانة التركية بيرات ألبيرق، الأسبوع الماضي على قيمة الليرة ومنعها من التعافي، حيث أفاد بأن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.