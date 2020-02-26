بمهرجان ألماني.. بوتين يتحكم في أردوغان عن بعد

برلين (زمان التركية) – شهد أحد المهرجانات الشعبية في ألمانيا تنديدا واسعا بسياسات الرئيس التركي رجب أردوغان وتدخلاته في سوريا، وتم تصوير أردوغان على أنه طوع أمر روسيا.

فعاليات مهرجان الشارع الذي نظمته مدينة دوسلدورف الألمانية شهد ظهور مجسم لدبابة ألمانية يقودها الرئيس التركي أردوغان في الاتجاه إلى سوريا، ويظهر في الخلفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمسك في يده أداة تحكم عن بعد لتوجيه أردوغان.

كما شهدت الفعاليات نقاشات وخلافات في الآراء حول استمرار تصدير ألمانيا السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، بالرغم من تدخلاتها العسكرية في الشمال السوري.

وكانت عدد من الدول الأوروبية اتخذت العام الماضي قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى تركيا، ومن بين هذه الدول ألمانيا لكنها قالت إن القرار لا ينطبق على التعاقدات القديمة.

مواطن تركي نشر مقطع فيديو لعبور مجسم أردوغان، وعلق قائلا: “يقوم بتوجيهه والتحكم فيه من الخلف. هل ترون ذلك؟ إنه يعمل بجهاز تحكم عن بعد. يا له من وضع محزن ومؤسف”.

وفي السياق ذاته، كان زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجيدار أوغلو قال في وقت سابق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذو العلاقات المثيرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هو من يحدد سياسة تركيا الخارجية.

لم يكن مجسم بوتين وأردوغان هو الوحيد، وإنما ظهر مجسم للرئيس البرازيلي جاير بلوسونارو يمر أمام راقصي السامبا المحترقين في الغابات، بالإضافة إلى مجسمات لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإمبراطور روما ينرو.

–