تركيا.. الشرطة تجبر عضوات الحزب الكردي على خلع حجابهن

مرسين (زمان التركية) – قالت معلومات إن الشرطة التركية، أجبرت 7 سيدات من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، محتجزات في مديرية أمن مرسين، على خلع حجابهن لدواعٍ أمنية.

قوات الأمن التركية كانت قد ألقت القبض على عدد من عضوات حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، في 22 فبراير/ شباط الجاري، ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مدينة مرسين، ومن بين الموقوفين عضو مجلس الحزب روجهات بشار، ومسؤولات في الحزب.

قرارات سلطات الأمن التركي لم تتوقف عند إجبارهن على خلع الحجاب فقط، وإنما وصلت إلى حدّ منعهن من لقاء محاميهن الموكلين عنهن.