تركيا.. حبس “عصابة” بينهم صديق صحفي موال للعدالة والتنمية

أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بحبس 21 شخصا، بتهمة تأسيس تنظيم إجرامي.

وفي وقت سابق نقل الموقوفين الـ 21 إلى دار قضاء إسطنبول في منطقة شاغليان، حيث قامت النيابة المناوبة باستجوابهم، لتقضي محكمة الصلح والجزاء المناوبة بحبسهم بتهمة “تأسيس وإدارة تنظيم إجرامي” و”الإصابة المتعمدة” و”توفير أسلحة غير مرخصة” و”التهديد” و”النهب”.

ومن بين الموقوفين يعقوب سوت، المقرب من الصحفي بجريدة “صباح” محمود أوفور.

موقع OdaTV قال متناولا الخبر أن الصحفي محمود أوفور المقرب من حزب العدالة والتنمية، كان قد نشر تغريدة قبل نحو خمس سنوات وصف خلالها يعقوب سوت بـ”صديقي المقرب”، حيث تضمنت التغريدة صورة من عرس وعلق عليها أوفر قائلا: “نحن في حل زفاف فولكان سوت، شقيق صديقي العزيز يعقوب سوت، وزينب. أتمنى السعادة لهذا الثنائي الجميل”.

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