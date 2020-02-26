داود أوغلو: من جاءوا للحكم لمواجهة الفساد صامتون عنه الآن!

بولو (زمان التركية) – استغل رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، تورط الهلال الأحمر التركي في مساعدة شركة على التهرب من الضرائب، عبر نقل تبرع إلى وقف يشرف عليه بلال نجل الرئيس التركي، للتذكير بالتهمة التي وجهها له أردوغان بالتحايل على بنك خلق في قضية جامعة إسطنبول شهير الخاصة التي فرض عليها مؤخرا رقابة قضائية.

داود أوغلو هاجم الصمت على تورط الهلال الأحمر في تحويل تبرع قدمته شركة الغاز بحوالي ثمانية ملايين دولار إلى وقف “أنصار”، حيث استفادت الشركة من تبرعها للهلال الأحمر في الحصول على إعفاء ضريبي، بينما كانت الوجهة النهائية للتبرع وقف أنصار الذي استفاد منه في بناء مساكن طلابية فاخرة في الولايات المتحدة.

قال رئيس حزب المستقبل: “كيف يمكن أن يسكت عن الفساد من جاءوا للحكم للقضاء عليه”.

تصريحات داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق جاءت خلال اجتماع له مع قيادات حزبه الجديد في مدينة بولو غرب تركيا.

وقال مؤكدا الاستعداد للمنافسة السياسية: “الانتخابات المبكرة قد تعقد في أي لحظة. يجب أن يكون حزب المستقبل مستعدا للانتخابات المبكرة”.

وزعم داود أوغلو أن حزبه وصل إلى طوائف وتيارات مختلفة داخل المجتمع، قائلًا: “نحن حزب يريدون تكميم صوته، ولكننا نواصل أعمالنا من خلال علاقاتنا في المجتمع، وكأننا مثل الأحزاب ذات التكتلات داخل البرلمان”.

وأعاد التذكير باتهام الرئيس أردوغان له وسياسيين آخري بالنصب، مستنكرا التضيقات الجديدة الممارسة على حزب: “لقد اتهمونا بالنصب. نحن نرى أنهم لم يعد لديهم ضمير، ولكن هل لم يعد لديهم أيضًا عقل؟ نتلقى رسائل كل يوم من الأصدقاء تشير إلى تعرضهم للضغط. ومؤخرا افتتحنا فرعا لنا في قونيا، لكنهم فرضوا حظرًا على المسيرات الدعائية لنا. ألم يأتوا إلى الحكم لمواجهة المحظورات”.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية قررت في إجراء مفاجئ سحب الحراسة المعينة لتأمين منزل رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو في مدينة قونيا وأرجعت مديرية الأمن العام قرارها إلى “عدم وجود تهديد”.

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